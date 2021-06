Devadasi: అక్క మొగుడు కావాలా ?, దేవదాసి అవుతావా ?, లవర్ కావాలని అమ్మాయి ఎస్కేప్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఇంట్లో పెళ్లి ఈడుకు వచ్చిన అమ్మాయికి ఎలాగైనా పెళ్లి చెయ్యాలని ఆమె తల్లిదండ్రులు నిర్ణయించారు. ఇష్టపడిన వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకోవాలని యువతి డిసైడ్ అయ్యింది. ఆ అమ్మాయిని పైసా కట్నం కాని, ఖర్చుకాని లేకుండా పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఆమె అక్క మొగుడు సిద్దంగా ఉన్నాడు. నువ్వు అక్క మొగుడిని చేసుకుంటావా ?, ఊరిలోకి దేవదాసి అవుతావా ? అంటూ ఆ అమ్మాయికి ఇంట్లో రెండు చాన్స్ లు ఇచ్చారు. అక్క మొగుడిని పెళ్లి చేసువడం, ఊరికి దేవదాసి కావడం ఇష్టం లేని ఆ యువతి జెండా ఎత్తేసింది. యువతి ఎక్కడ ఉందో తెలుసుకున్న అమ్మాయి కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను పట్టుకుని పోలీసుల ముందు పంచాయితీ పెట్టడంతో కథ రసవత్తరంగా మారింది.

English summary

Devadasi: A 20-year-old girl in Karnataka fled home, reportedly after her parents threatened her that she would be pushed into the ‘Devadasi’ tradition if she didn’t solemnize marriage with the husband of her sister. The alleged incident is a chilling reminder that the Devadasi system, despite being banned by law, is still breathing in some parts of the southern state.