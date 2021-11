ఈ రోజే నిజమైన పండుగ .. స్వీట్స్ పంచి, డ్యాన్సులేసి సాగుచట్టాల రద్దుతో రైతన్నల సంబరాలు

India

oi-Dr Veena Srinivas

వివాదాస్పదమైన మూడు వ్యవసాయ చట్టాలను రానున్న పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో కేంద్రం ఉపసంహరించుకోనున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించడంతో శుక్రవారం ఢిల్లీ సమీపంలోని ఘాజీపూర్ సరిహద్దులో అన్నదాతలు సంతోషంతో సంబరాలను చేసుకుంటున్నారు. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో ఢిల్లీ సరిహద్దు ప్రాంతాలలో రైతులు ఆందోళన చేస్తున్న సింగూ, తిక్రీ, ఘాజీపూర్ లలో కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయంతో సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతున్నాయి.

English summary

PM Narendra Modi announcement that the Center will withdraw three farm laws in the coming Parliament sessions has sparked celebrations. with the Centre's decision in Singu, Tikri and Ghazipur farmers distributed sweets and doing dances with happiness.