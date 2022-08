India

న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన బిగ్ హ్యాకింగ్ స్కాండల్..పెగాసస్ స్పైవేర్. వేర్వేరు రంగాలకు చెందిన పలువురు బిగ్ షాట్స్ ఫోన్లు హ్యాక్ అయ్యాయి. బాధితుల జాబితాలో కొందరు కేంద్రమంత్రులు, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు, ప్రభుత్వ అధికారులు, వ్యాపార, పారిశ్రామికవేత్తలు ఉన్నారు. జర్నలిస్టుల ఫ్లోనూ వదల్లేదు హ్యాకర్లు. మొత్తంగా 300 మందికి పైగా పెగాసస్ స్పైవేర్ బాధితుల జాబితాలో ఉన్నారు. ప్రత్యేకించి- యాపిల్ ఐఫోన్ వినియోగించే వారి నంబర్లను సులభంగా హ్యాక్ అయినట్లుగా అప్పట్లో వార్తలొచ్చాయి.

Supreme Court while taking into note report of committee, says that as per report no conclusive proof has come out about use of Pegasus in 29 mobile phones examined by technical committee.