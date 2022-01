గోవా ఎన్నికల్లో పోటీ నుంచి తప్పుకున్న మాజీ సీఎం, తృణమూల్‌ నేత లూయిజిన్హో ఫలేరో.. రీజన్ ఇదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

గోవా ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో రాజకీయాలు రసవత్తరంగా మారుతున్నాయి. కొందరు కీలక నాయకులు టికెట్లు ఇవ్వకుంటే ఇండిపెండెంట్ లుగా బరిలోకి దిగుతున్నారు. మరికొందరు పార్టీ నిర్ణయాలకు కట్టుబడి తమ పోటీని విరమించుకుంటున్నారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టిఎంసి) జాతీయ ఉపాధ్యక్షుడు లూయిజిన్హో ఫలీరో ఫిబ్రవరి 14న జరిగే ఎన్నికల్లో తాను పోటీ చేయబోనని శుక్రవారం అధికారికంగా ప్రకటించారు. తృణమూల్ కాంగ్రెస్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ లూయిజిన్హో ఫలీరో శుక్రవారం నాడు గోవాలోని ఫటోర్డా నియోజకవర్గం నుండి తృణమూల్ అభ్యర్థిగా వచ్చే అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు వైదొలగుతున్నట్లు ప్రకటించారు.

English summary

Former Goa Chief Minister and Trinamool Congress (TMC) national vice-president Luizinho Faleiro formally announced that he would not contest the poll. According to Faleiro, he has taken the decision after 'could not do justice' in the last election.