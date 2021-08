Friend wife: ఫ్రెండ్ భార్య బత్తాయిలా ఉందని జ్యూస్ పండేసిన కౌన్సిలర్, ఆఫీసులో చెప్పుతో !

India

oi-Mallikarjuna

చత్తీస్ గఢ్/ చెన్నై: స్నేహితుడి ఇంటికి వచ్చి వెలుతున్న పొలిటికల్ లీడర్ రూటు మార్చాడు. ఫ్రెండ్ భార్య ఎర్రగా, బుర్రగా బత్తాయి పండులాగా ఉందని, కచ్చితంగా ఆమెతో ఎంజాయ్ చేసి ఆమె జ్యూస్ పిండేయాలని ఆ కౌన్సిలర్ కలలు కన్నాడు. స్నేహితుడి ఇంటికి వెలుతున్న రాజకీయ నాయుడు ఫ్రెండ్ భార్య మీద ఎక్కడపడితే అక్కడ చేతులు వేసి శరీరకంగా ఆనందం పొందాడు. భర్త స్నేహితుడు కదా అంటూ ఆమె రాద్దాంతం చెయ్యకుండా కొంతకాలం సైలెంట్ గా చూసిచూడన్లు ఉండిపోయింది. రానురాను ఆ కౌన్సిలర్ ఆగడాలు ఎక్కువ అయ్యాయి. నన్ను నువ్వు సుఖపెడితో నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావని, నీకు ఏమికావాలన్నా నేను చూసుకుంటానని కౌన్సిలర్ అతని ఫ్రెండ్ భార్యకు చెప్పాడు. నువ్వు నాకు నచ్చలేదని, నా భర్త ఫ్రెండ్ తో నేను అక్రమ సంబంధం పెట్టుకోలేనని భార్య చెప్పింది. తరువాత ఫ్రెండ్ భార్య ఫోన్ నెంబర్ తీసుకున్న కౌన్సిలర్ ఆమెకు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఫోన్ చేసి నువ్వు నా కోరిక తీర్చాలని, మనం ఇద్దరం ఎంజాయ్ చేద్దామని, ఆ విషయంలో ఇప్పటికే నీ భర్త నాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చేశాడని చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు. పొలిటికల్ లీడర్ కోరిక తీర్చాలని భర్త కూడా అతని భార్య మీద ఒత్తిడి చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. రానురాను పొలిటికల్ లీడర్ నీఛంగా బూతులు మాట్లాడుతూ ఆమెను చిత్రహింసలకు గురి చేశాడు. ఇక లాభం లేదని డిసైడ్ అయిన భార్య ఆమె స్నేహితురాలిని వెంటపెట్టుకుని కౌన్సిలర్ ఆఫీసు దగ్గరకు వెళ్లింది. టైమ్ బాగా లేకపోవడంతో ఆమె భర్త కూడా కౌన్సిలర్ దగ్గరే ఉన్నాడు. ఫ్రెండ్ భార్యను చూసిన కౌన్సిలర్ అబ్బా నా కోరిక తీరిపోయే రోజు వచ్చేసింది అనుకున్నాడు. అయితే నేరుగా కౌన్సిలర్ దగ్గరకు వెళ్లిన మహిళ కాలిలో చెప్పు తీసి కౌన్సిలర్ ను చితకబాదేసింది. అడ్డుపడిన భర్తను కూడా ఆమె చెప్పుతో కొట్టడం కలకలం రేపింది. కౌన్సిలర్ మీద చెప్పుతో దాడి చేసిన మహిళను పట్టుకున్న అతని మద్దతుదారులు ఆమెను చితకబాదేశారు. బాధితురాలు జరిగిన స్టోరీ మొత్తం పోలీసులకు చెప్పంది. పోలీసులు మహిళ భర్తను అరెస్టు చెయ్యడంతో ఆ పొలిటికల్ లీడర్ ప్యాంట్ గట్టిగా కట్టుకుని పరుగు తీసి మాయం అయిపోయాడు.

English summary

Friend wife: A woman enraged about the sexual advances being made by a BJP leader and a ward councillor attacked him with a baton at his office in Baloda Bazar district of Chhattisgarh.