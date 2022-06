స్నేహితులు రాకముందే బరాత్.. పెళ్లికొడుకుపై యాభై లక్షల పరువునష్టం దావా వేసిన స్నేహితులు

India

oi-Dr Veena Srinivas

పెళ్లికి స్నేహితులను ఆహ్వానించిన పెళ్ళికొడుకుకు స్నేహితులు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. పెళ్లికి పిలిచి తమను అవమానించారని, తమ పరువుకు నష్టం కలిగిందని ఏకంగా స్నేహితుడైన పెళ్ళికొడుకుపై 50 లక్షల రూపాయల పరువు నష్టం దావా వేశాడు. అందరినీ షాక్ కు గురి చేసిన ఈ సంఘటన ఉత్తరాఖండ్ రాష్ట్రంలో చోటుచేసుకుంది.

English summary

The shocking incident took place in the state of Uttarakhand. Friends have filed a defamation suit of Rs 50 lakh against the groom, saying he had gone to Baarat before the friends arrived.