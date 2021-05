బోటులో పారిపోతున్న పీఎన్బీ స్కామ్ నిందితుడు మెహుల్ ఛోక్సీని పట్టుకున్నారు

National

న్యూఢిల్లీ: దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్(బీఎన్బీ) కుంభకోణం కేసులో పరారీలో ఉన్న నిందితుడు వజ్రాల వ్యాపారి మెహుల్ ఛోక్సీ విదేశంలో అదృశ్యమయ్యాడనే వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. అయితే, డొమినికా నుంచి క్యూబాకు పారిపోయేందుకు ప్రయత్నిస్తుండగా ఆయన పట్టుబడినట్లు సమాచారం.

కరీబియన్ ఐస్లాండ్ నేషన్ ఆంటిగ్వా అండ్ బర్బుడాలో 2018 నుంచి తలదాచుకుంటున్న 62ఏళ్ల మెహుల్ ఛోక్సీ గత కొద్ది రోజు క్రితం అదృశ్యమయ్యారు. ఈ మేరకు అతని తరపు న్యాయవాది విజయ్ అగర్వాల్ వెల్లడించారు. ఛోక్సీ అదృశ్యం నేపథ్యంలో ఆయన కుటుంబసభ్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

Fugitive diamond merchan Mehul Choksi -- one of India's most wanted in connection with the Punjab National Bank loan fraud case -- has been captured from Dominica while trying to flee to Cuba, sources have said.