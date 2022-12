పారిన మల్లికార్జున ఖర్గె పాచిక- సొంత గూటికి గులాం నబీ ఆజాద్..!!

India

న్యూఢిల్లీ: కర్ణాటకకు చెందిన సీనియర్ నేత మల్లికార్జున ఖర్గె.. అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలను స్వీకరించిన తరువాత పలు కీలక మార్పులు చోటు చేసుకుంటోన్నాయి. వ్యవస్థాపరమైన లోపాలను సరిదిద్దడంపై ఆయన దృష్టి సారించారు. పార్టీకి మళ్లీ పూర్వవైభవాన్ని తీసుకుని వచ్చే దిశగా వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలను తీసుకుంటోన్నారు. ఏఐసీసీ చీఫ్ గా ఖర్గె పగ్గాలను అందుకున్న తరువాత హిమాచల్ ప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఘన విజయం సాధించడాన్ని ఇందుకు ఉదాహరణగా చూపుతున్నారు.

English summary

Former Congress leader Ghulam Nabi Azad is likely to return to the party as the talks have been initiated between the two.