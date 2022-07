మీలాగా సీఎం అవుతా.. గౌహతి తీసుకెళ్తారా? షిండేకు బాలిక షాకింగ్ ప్రశ్నలు.. వీడియో వైరల్!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

మహారాష్ట్ర సీఎం ఏక్‌నాథ్ షిండేకు ఓ చిన్నారి బాలిక ఆసక్తికరమైన ప్రశ్న వేసింది. ఒక బాలిక ఆయనను విచిత్రమైన పరిస్థితికి లోను చేసింది. తాను కూడా సీఎం కావాలని అనుకుంటున్నానని, వరద బాధిత ప్రజలకు సహాయం చేయాలని అనుకుంటున్నానని పేర్కొన్న బాలిక ఏక్‌నాథ్ షిండేను ఏకంగా గౌహతి తీసుకు వెళతారా ? అంటూ ప్రశ్నించింది. ఇక ఈ ఆసక్తికరమైన సంఘటన ముంబైలోని నందన్ వన్ బంగ్లాలో చోటుచేసుకుంది.

#WATCH | After meeting Maharashtra CM Eknath Shinde at his Nandanvan bungalow in Mumbai, a girl Annada Damre requested him to take her to Guwahati during Diwali vacation and also asked if she could become the CM by helping flood-affected people just like he did? (Source: CMO) pic.twitter.com/WSdUN16jHq

English summary

a girl asked maharashtra CM Eknath shinde as she wants to become CM ? and asked to take her Guwahati. When she questioned Shinde about that, he told the girl that he would take her and she must become the CM. This video has now gone viral