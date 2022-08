Girlfriend: ప్రియురాలు ఎర్రగా, బుర్రగా ఉందని ఆంటీతో డీల్ మాట్లాడి ఏం చేశాడంటే ?, 10 మందితో !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/మండ్య: ఒకే ప్రాంతంలో నివాసం ఉంటున్న యువతి, యువకుడు ప్రేమించుకున్నారు. పెళ్లికాకముందే యువతిని ఆమె ప్రియుడు లొంగదీసుకుని శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. యువతి చూడటానికి ఎర్రగా బుర్రగా, ఎత్తుగా ఉండటంతో ఆమెతో ప్రియుడు ఎంజాయ్ చేశాడు. ప్రియురాలికి ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని ఆమెను ఐటీ హబ్ పిలుచుకుని వెళ్లాడు. హైటెక్ వేశ్యవాటిక నిర్వహిస్తున్న ఆంటీతో డీల్ మాట్లాడిన ప్రియుడు ఆంటీ దగ్గర లక్షల్లో డబ్బులు తీసుకుని అతని ప్రియురాలిని ఆమెకు అమ్మేశాడు. ప్రముఖ లాడ్జ్ ఓనర్ తో లింక్ పెట్టుకున్న ఆంటీ ప్రియురాలిని ఆ హోటల్ లో పెట్టి విటులను ఆకర్షించి ఆమెతో బలవంతంగా వ్యభిచారం చేయించింది. పోలీసుల రైడ్ చెయ్యడంతో ప్రియురాలు అసలు మ్యాటర్ చెప్పడంతో పోలీసులు హడలిపోయారు. ఒక్కరోజుకు తన మీద 10 మందికి పైగా అత్యాచారం చేస్తున్నారని, ఇంత జరగడానికి తన ప్రియుడు, ఆంటీ కారణం అని ప్రియురాలు చెప్పడం బెంగళూరులో కలకలం రేపింది.

English summary

Girlfriend: The characters in the movie are shown to be fictional. It was the lover who pushed the young woman into prostitution and also caused constant rape in Bengaluru,