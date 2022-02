Girlfriends: ఒకేసారి ఇద్దరు లేడీస్ తో ప్రియుడు ?, సముద్రంలో దూకింది, ప్రియుడు ఫినిష్, లేడీ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/ మంగళూరు: విదేశాల్లో మంచి ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడు మంచి జీతం తీసుకునేవాడు. విదేశాల్లో ఉద్యోగం చేసే సమయంలోనే ఓ మహిళ ఆ యువకుడికి పరిచయం అయ్యింది. విదేశాల్లో ఉన్న యువకుడితో ఆమె నిత్యం టచ్ లో ఉంది. కోవిడ్ దెబ్బతో సొంత ఊరికి చేరుకున్న ఆ యువకుడు కరోనా వైరస్ పూర్తిగా తగ్గిపోయే వరకు మళ్లీ విదేశాలకు వెళ్లకూడదని డిసైడ్ అయ్యాడు. విదేశాల్లో ఉన్న టైమ్ లోనే పరిచయం అయిన మహిళతో సొంత ఊరు చేరుకున్న తరువాత ఆ యువకుడు శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. మహిళతో శారీరక సంబంధం పెట్టుకున్న ఆ యువకుడు తరువాత మరో మహిళను పరిచయం చేసుకుని ఆమెతో కూడా శారీరక సంబంధం పెట్టుకుని ఆమెతో ఎంజాయ్ చేశాడు. ఒకరికి తెలీకుండా ఒకరితో ఏడాది పాటు ఇద్దరితో రొమాన్స్ చేస్తున్న ఆ యువకుడు పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేశాడు. యువకుడి టైమ్ బాగాలేకపోవడంతో ఆ మ్యాటర్ ఇద్దరు మహిళలకు తెలిసిపోయింది. అప్పటి నుంచి ఇద్దరు మహిళలు, వాళ్ల ప్రియుడి మద్య రచ్చరచ్చ అయ్యింది. ఇద్దరు ప్రియురాళ్లను రాజీ చెయ్యాలని అనుకున్న ప్రియుడు ఇద్దరిని బీచ్ లోకి పిలిపించాడు. ఆ సమయంలో ముగ్గురి మద్య వాడివేడిగా వాదనలు జరిగాయి. ఆ సమయంలో సహనం కోల్పోయిన ఒక ప్రియురాలు పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లి సముద్రంలో దూకేసింది. హడలిపోయిన ప్రియుడు వెంటనే సముద్రంలో దూకి ప్రియురాలిని రక్షించి ఆమెను ఒడ్డుకు చేర్చడానికి ప్రయత్నించాడు. స్థానికులు విషయం గుర్తించి ప్రియురాలిని బయటకు లాగేశారు. అయితే ప్రియురాలిని రక్షించడానికి సముద్రంలో దూకిన ప్రియుడి మాత్రం జలసమాధి అయ్యాడు. ఈ తతంగం మొత్తం బయట నుంచి చూస్తున్న మరో ప్రియురాలు అక్కడి నుంచి ఎస్కేప్ అయ్యింది. ప్రియురాలిని రక్షించడానికి ప్రయత్నించిన ప్రియుడి ప్రాణం పోవడంతో అతని కుటుంబ సభ్యులు హడలిపోయారు.

