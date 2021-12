గోవాలో బీజేపీకి షాక్ ఇచ్చిన మిత్రపక్ష పార్టీ; టీఎంసితో పొత్తుకు సై.. మమతా బెనర్జీకి జై!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

2022 లో గోవాలో జరగనున్న ఎన్నికలకు రాజకీయ పార్టీలు ఇప్పటి నుంచే సమాయత్తమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే బిజెపి అగ్రనేతలు గోవాలో పర్యటిస్తూ క్షేత్రస్థాయిలో పార్టీని బలోపేతం చేయడంపై దృష్టి సారించి గోవా ఎన్నికల్లో బిజెపి విజయం సాధించేలా గా పార్టీ శ్రేణులు పనిచేయాలని దిశానిర్దేశం చేస్తుంటే, గోవా ఎన్నికల విషయంలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ, అలాగే తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. కేంద్రంలోని బిజెపి సర్కార్ కు ఝలక్ ఇవ్వడం కోసం గోవా ఎన్నికల ను వేదికగా చేసుకున్న పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ జాతీయ రాజకీయాలలో ఎంట్రీకి గోవా ఎన్నికలపై బాగా ఫోకస్ చేశారు.

దీదీ దూకుడు వెనుక ప్రశాంత్ కిషోర్ మేధస్సు... జాతీయ రాజకీయాల్లో టీఎంసి ఎంట్రీకి గోవా ఎన్నికలే కీలకం

English summary

A week before West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee second visit to Goa, the party is reportedly in alliance with the Maharashtrawadi Gomantak Party (MGP). In Goa, the allied party TMC, which shocked the BJP, came to terms with the alliance.