Goa elections: తన తండ్రిపై చేసినట్టే తనపైనా కుట్ర; గోవాలో బీజేపీ పతనం తప్పదన్న ఉత్పల్ పారికర్

oi-Dr Veena Srinivas

గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు ప్రధాన పార్టీలన్నీ దూకుడుగా ముందుకు వెళుతున్నాయి. ఎన్నికల సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ గోవా రాజకీయ పరిణామాలు శరవేగంగా మారుతున్నాయి. బీజేపీని వీడి, వచ్చే నెలలో జరగనున్న గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పనాజీ నుంచి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తానని ప్రకటించిన గోవా మాజీ ముఖ్యమంత్రి మనోహర్ పారికర్ కుమారుడు ఉత్పల్ పారికర్, పార్టీని వీడడం అత్యంత కష్టతరమైన నిర్ణయమని, అయితే తాను అందుకు రెడీ అయ్యే రాజీనామా చేశానని పేర్కొన్నారు. పనాజీ నియోజకవర్గం నుండి బిజెపి "మంచి అభ్యర్థి"ని నిలబెట్టినట్లయితే ఎన్నికల రేసు నుండి వైదొలిగేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నానని చెప్పిన ఆయన ఆ పని బీజేపీ చెయ్యలేదని వెల్లడించారు.

Goa elections: 34మంది అభ్యర్థులతో బీజేపీ తొలి జాబితా; ఉత్పల్ పారికర్ కు దక్కని స్థానం

English summary

Utpal Parrikar said BJP fall in Goa while his resignation to party. Utpal Parrikar is accused of conspiring against him in party like his father.