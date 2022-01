Goa elections: బీజేపీకి వరుస షాకులు; పారికర్ బాటలో ఇండిపెండెంట్ గా కేంద్రమంత్రి కుమారుడు సిద్దేష్ నాయక్?

India

ఎన్నికలు సమీపిస్తున్న సమయంలో గోవాలో రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. గోవాలో బిజెపి నుండి టిక్కెట్లు ఆశించి భంగపడుతున్నవారు ఒక్కొక్కరుగా పార్టీకి గుడ్ బై చెబుతున్నారు. మొన్నటికి మొన్న మనోహర్ పారికర్ తనయుడు ఉత్పల్ పారికర్ రాజీనామా చేసి స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఎన్నికల బరిలోకి దిగుతానని ప్రకటించారు. ఇక తాజాగా కేంద్ర మంత్రి శ్రీపాద్ నాయక్ తనయుడు సిద్దేష్ నాయక్ వచ్చే గోవా ఎన్నికలకు టికెట్ నిరాకరించడంతో ఆ పార్టీకి రాజీనామా చేసే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది.

Union Minister son Siddesh Nayak, will follow in Parrikar's footsteps with the BJP ticket denial. Siddesh Nayak, son of Union Minister Shripad Nayak, who is hoping for a ticket from Kumbarjua, is reportedly hoping to enter the fray as an independent candidate.