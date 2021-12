GOA elections: గోవాలో మహిళలకు వరాలజల్లు: పోటీపడుతున్న రాజకీయ పార్టీలు; మ్యాటర్ ఇదే!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

2022 అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు గోవా సన్నద్ధమవుతున్న తరుణంలో, రాష్ట్రంలోని మహిళా ఓటర్ల పై అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టాయి. గోవాలో మహిళా ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టే ప్రయత్నాలు ఇప్పటికే ప్రారంభమయ్యాయి. గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికలలో పోటీలో ఉన్న మూడు పార్టీలు కాంగ్రెస్, తృణమూల్ కాంగ్రెస్ (టిఎంసి), ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ (ఆప్) ఇప్పటికే మహిళలకు అనేక వరాల జల్లులు కురిపిస్తున్నారు. తాము అధికారంలోకి వస్తే సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తామని మహిళల కోసం అనేక పథకాలను అందిస్తామని వెల్లడిస్తున్నారు.

English summary

Political parties in Goa are promising doles on women. The Congress has said it will provide 30 per cent reservation in jobs for women and the TMC has announced the Gruha Lakshmi scheme to provide financial support. Aam Aadmi Party also announced financial aid.