Goa elections: తనకు అనుకూలంగా సైలెంట్ వేవ్ ఉంది: పనాజీలో ఉత్పల్ పారికర్ ధీమా

గోవాలో ఎన్నికల రాజకీయాలు ఆసక్తికరంగా మారాయి. ఎన్నికలకు సమయం దగ్గర పడుతున్న కొద్దీ గోవాలో అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీ అభ్యర్థులు మాటల తూటాలను పేలుస్తున్నారు. గోవా ప్రజల మనసుల్లో స్థానం సంపాదించుకోవడం కోసం, ఓటర్ల మనసు గెలుచుకునేందుకు కోసం శతవిధాల ప్రయత్నిస్తున్నారు.

Goa elections: స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా ఉత్పల్ పారికర్; పనాజీ బరిలో బీజేపీకి తలనొప్పిగా ఉత్పల్

English summary

Utpal Parrikar, son of late Goa chief minister Manohar Parrikar, is contested as an independent candidate in Panaji. Asserting that there is a silent wave in his favour