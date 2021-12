గోవా ఎన్నికల్లో దీదీ దూకుడు; టీఎంసీ-ఎంజీపీ కూటమి నుండి సీఎం అభ్యర్థిని ప్రకటిస్తాం: టీఎంసీ ఎంపీ

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఫిబ్రవరిలో జరగనున్న గోవా ఎన్నికల కోసం అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల నేతలు వ్యూహాత్మకంగా ముందుకు వెళుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఈ ఎన్నికల ద్వారా జాతీయ రాజకీయాలపై ఫోకస్ పెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకున్న తృణమూల్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినేత మమతా బెనర్జీ గోవా రాజకీయ సమీకరణాలను మార్చే పనిలో పడ్డారు.

English summary

Mamata banerjee aggression in the Goa elections will be seen before the elections. TMC MP Mahua Moitra has said that the TMC-MGP alliance will discuss and announce the CM candidate from the TMC.