చాలా తక్కువ ఓట్ల తేడాతో ఓడిపోయాము, బీజేపీకి పెద్దగా ఓట్లు రాలేదు, సింపుల్ గా చిదంబరం జంప్ !

గోవా/బెంగళూరు: గోవాలో మా పార్టీకి సంపూర్ణ మెజారిటీ వస్తుంది, గోవాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తోందని, అందులో ఎలాంటి అనుమానం లేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు డబ్బా కొట్టుకున్నారు. గోవాలో కాంగ్రెస్ టిక్కెట్ పై పోటీ చేసిన నాయకులు అందరిని రిసార్టులకు తరలించారు. అయితే రిసార్టు రాజకీయాలు పూర్తిగా రివర్స్ అవుతాయి అని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఊహించలేపోయింది. రిసార్టులో ఉన్న ఆపార్టీ నాయకులు ఒక్కరు కూడా చెయ్యిజారిపోకుండా చూసుకున్నారు. అయితే ఎన్నికల ఫలితాలు తారు మారు కావడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఖంగుతిన్నారు. ఏదో అనుకుంటే ఏదో జరిగిపోయింది అంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నాలుక కరుచుకున్నారు.

గోవాలో పొడిచేయాలని కర్ణాటక, తమిళనాడుకు చెందిన సీనియర్ నాయకులు బుధవారం నుంచి గోవాలో మకాం వేశారు. గోవా అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఫలితాల తరువాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు తుస్సుమన్నారు. గోవాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓటిమిని మేము అంగీకరిస్తున్నామని చివరికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు మీడియా ముందు చెప్పారు. చాలా తక్కువ ఓట్ల తేడాతో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఓడిపోయిందని, బీజేపీకి పెద్దగా ఓట్లు రాలేదని కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత చిదంబరం అన్నారు.

