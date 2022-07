Viral Video ఎమోషన్స్ మనకే కాదు జంతువులకు కూడా ఉంటాయి.. యజమానిని కౌగిలించుకుని ఏడ్చిన మేక..

India

oi-Chekkilla Srinivas

ఎమోషన్స్ ఒక్క మనిషికే కాదు జంతువులకు కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పెంపుడు జంతువులకు ఎమోషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఇవి మనుషులకు దగ్గరగా ఉంటాయి. అందుకే వాటికి మనికి ఏదో తెలియన బంధం ఏర్పడుతుంది. కుక్క, పిల్లి వంటి వాటిని సరదాకోసం పెంచుకుంటే.. ఆవు, మేక, గుర్రం వంటి జంతువులను తమ ఉపాధి కోసం పెంచుకుంటారు. ఈ క్రమంలో వాటికి మనకి చిన్నపాటి బంధం ఏర్పడుతుంది.

English summary

Even animals who can’t speak have feelings and emotions. Despite not being able to speak, they love their owner dearly. When separated from the owner, their soul hurts as well. They weep like real people. Currently, a similar video is trending on social media.