నిరుద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్: 18నెలల్లో 10లక్షల ఉద్యోగాలభర్తీ.. గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన పీఎం మోడీ!!

ఎప్పుడెప్పుడా అని ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం నిరీక్షిస్తున్న నిరుద్యోగులకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ శుభవార్త చెప్పారు. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయం (PMO) మంగళవారం నాడు సంచలన ప్రకటన చేసింది. వచ్చే 18 నెలల్లో 10 లక్షల మందికి పైగా ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించనున్నట్లు ప్రకటన చేసింది.

PM narendramodi reviewed the status of Human Resources in all departments and ministries and instructed that recruitment of 10 lakh people be done by the Government in mission mode in next 1.5 years.

The Prime Minister's Office has said good news for the unemployed. PM Modi has given the green signal to recruit 10 lakh jobs in 18 months. Orders have been issued to all the departments to this effect.