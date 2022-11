health tips: ఉసిరి ఆరోగ్యానికి ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం; బోలెడు రోగాలకు దివ్యౌషధం!!

India

ఉసిరి.. ప్రకృతి ప్రసాదించిన వరం. శీతాకాలంలో ఎక్కువగా దొరికే ఉసిరితో ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉంటాయి. ఉసిరిని ఔషధ సిరి అని చెబుతారు. ఆయుర్వేద వైద్యంలో ఉసిరిని చాలా ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తారు. ఉసిరిని సంస్కృతం లో ఆమ్లా అని ధాత్రి ఫలమని పిలుస్తారు. ఉసిరికాయల వల్ల మన శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి గణనీయంగా పెరుగుతుంది.

Amla is said to be a good remedy for many health problems. That's why don't forget to eat amla in this season.