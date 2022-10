helath tips: కిడ్నీలలో రాళ్ళతో బాధపడుతున్నారా? అయితే తినాల్సినవి.. తినకూడనివి ఇవే; తెలుసుకోండి!!

India

oi-Dr Veena Srinivas

ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అంటారు. అటువంటి ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంటుంది. డబ్బులు ఎప్పుడైనా సంపాదించొచ్చు కానీ ఆరోగ్యం చెడిపోతే తిరిగి దానిని సంపాదించడం సాధ్యం కాదు. అందుకే ప్రతి ఒక్కరు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక అనారోగ్యాలతో బాధపడే వారు అనారోగ్యానికి కారణం ఏమిటి? దానిని తగ్గించుకోవడం ఎలా? ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి? ఏ విధమైన ఆహారం తీసుకోవాలి ? వంటి అనేక విషయాలను తెలుసుకోవాలి.

English summary

Are you suffering with kidneys stones? experts suggest to know what to eat and what not to eat and change the food rules.