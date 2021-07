ఢిల్లీలో హై అలెర్ట్ .. పార్లమెంట్ సమావేశాలు , ఆగస్ట్ 15 వేడుకలు..డ్రోన్ల ద్వారా ఉగ్ర దాడులకు ప్లాన్ !!

India

oi-Dr Veena Srinivas

దేశ రాజధాని ఢిల్లీ లో స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు ముందు ఉగ్రదాడి జరిగే ప్రమాదముందని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరికలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో భద్రతా సంస్థలు అలర్ట్ అయ్యాయి. భద్రతా సంస్థలకు అందిన సమాచారం ప్రకారం పాకిస్తాన్ ఆధారిత ఉగ్రవాద సంస్థలు బాంబులతో నిండిన డ్రోన్లను ఉపయోగించి ఉగ్రవాద దాడులు చేసే అవకాశం ఉన్నాయని తెలుస్తుంది.ఈ నేపథ్యంలో దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో హై అలెర్ట్ ప్రకటించారు.

English summary

Security agencies have sounded a high alert over a possible terror attack in the national capital before Independence Day celebrations on August 15. According to the inputs gathered by the security agencies, the Pakistan-based terror outfits can carry out terror attacks using explosives-laden drones.