Students: హిజాబ్, తీర్పు వచ్చిన గంటలో పరీక్షలు బహష్కరించిన అమ్మాయిలు, ఇంట్లో అడిగి !

బెంగళూరు/ యాదగిరి: హిజాబ్ వివాదానికి కర్ణాటక హైకోర్టు తీర్పుతో బ్రేక్ పడిందని చాలామంది అనుకున్నారు. ఇస్లాం మతంలో హిజాబ్ తప్పనిసరి కాదని మంగళవారం కర్ణాటక హైకోర్టు తీర్పు చెప్పింది. ప్రభుత్వం సూచించిన యూనీఫామ్ లు మాత్రమే వేసుకుని స్కూల్స్, కాలేజ్ కు వెళ్లాలని, ఎలాంటి మతపరమైన దస్లులు ధరించి విద్యాసంస్థలకు వెళ్లకూడదని హైకోర్టు సూచించింది. కర్ణాటక హైకోర్టు తీర్పు చెప్పిన గంటలోనే పరీక్షలు రాస్తున్న ముస్లీం విద్యార్థులు పరీక్షా కేంద్రం నుంచి బయటకు వెళ్లిపోయారు. హిజాబ్ లు వేసుకోకుండా మేము పరీక్షలు రామయని చెప్పి ఒకేసారి 35 మంది విద్యార్థులు పరీక్షలు బహిష్కరించడం కలకలం రేపింది. హిజాబ్ తీసేసి పరీక్షలు రాయాలా ?, వద్దా ? అనే విషయం మా కుటుంబ సభ్యులను అడిగి చెబుతామని ముస్లీం అమ్మాయిలు పరీక్షలు బహిష్కరించడం హాట్ టాపిక్ అయ్యింది. ఇదే సమయంలో హిజాబ్ తీర్పు తరువాత బెంగళూరు నగరంలో సహ కర్ణాటకలోని అనేక జిల్లాల్లోని విద్యాసంస్థల దగ్గర, పలు ప్రాంతాల్లోని సన్నితమైన ప్రాంతాల్లో కర్ణాటక పోలీసు అధికారులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

Hijab verdict: హిజాబ్ ఇస్లాంలో భాగం కాదు, కర్ణాటక హైకోర్టు సంచలన తీర్పు, యూనీఫామ్ మాత్రమే!

English summary

Hijab: Hours after the Karnataka High Court gave its verdict on the hijab row case on Tuesday, students of Surapura Taluk Kembavi Government PU College in Yadgir, Karnataka, boycotted the exam and left.