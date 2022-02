Hijab: బికినీలు, జీన్స్ వేసుకుంటారు, బుర్కా అయినా వేసుకుంటారు, మీకెందుకు ?, ప్రియాంకా గాంధీ!

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు/న్యూఢిల్లీ/హైదరాబాద్: హిజాబ్ (బుర్కా) వేసుకునే విషయంలో ఉడిపిలో మొదలైన వివాదం తరువాత ఆ జిల్లాను దాటి కర్ణాటక మొత్తం వ్యాపించింది. రాజకీయ రంగు పలుముకున్న హిజాబ్ వివాదం రాష్ట్రాలు దాటి దేశం మొత్తం పాకిపోయింది. అమ్మాయిలు హిజాబ్ లు, బుర్కాలు అయినా వేసుకుంటారు, బికినీలు అయినా వేసుకుంటారు, మీకెందుకు, అమ్మాయిలు పలానా దుస్తులు మాత్రమే వేసుకోవాలని భారతదేశ రాజ్యంగంలో ఏమైనా ఆంక్షాలు ఉన్నాయా ?, అమ్మాయిలకు ఇష్టమైన దుస్తులు వేసుకోనే హక్కు రాజ్యంగం కల్పించింది అనే విషయం కొందరు రాజకీయ నాయకులు మరిచిపోయారని కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రియాంకా గాంధీ వాద్రా మండిపడ్డారు.

అమ్మాయిలు జీన్స్ వేసుకుంటే తప్పు అంటారు, వాళ్లకు నచ్చిన దుస్తులు వేసుకుంటే తప్పు అంటూ రాద్దాంతం చేస్తారు అని ప్రియాంకా గాంధీ విచారం వ్యక్తం చేశారు. ముస్లీం అమ్మాయిలు హిజాబ్ ధరించే విషయంలో కొందరు స్వార్థపరులు కావాలనే రాజకీయం చేసి విద్యార్థుల జీవితాలతో చెలగాటం ఆడుతున్నారని పరోక్షంగా బీజేపీ నాయకుల, హిందూ సంఘ సంస్థల మీద ప్రియాంక గాంధీ విరుచుకుపడుతున్నారు.

English summary

Hijab Row: Congress leader Priyanka Gandhi Vadra spoke up in support of college students in Karnataka who have been banned from wearing the hijab in classrooms, tweeting that the choice of what clothes to wear was theirs alone, and that this right is protected by the Constitution.