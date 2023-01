India

సిమ్లా: వాహనదారులకు బిగ్ షాక్ తగిలింది. ఇప్పటికే వంద రూపాయలు దాటిన పెట్రోల్, ఆ మార్క్ కు కాస్త అటు ఇటుగా ఉంటోన్న డీజిల్ రేట్లతో సతమతమౌతోన్న వారిపై ఎక్స్‌ట్రా భారాన్ని మోపింది. డీజిల్‌పై మూడు రూపాయల మేర విలువ ఆధారిత పన్నును పెంచింది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ప్రభుత్వం. పెట్రోల్‌పై మాత్రం ఊరట కల్పించింది. దీనిపై వసూలు చేస్తోన్న వ్యాట్ మొత్తాన్ని 55 పైసల మేర తగ్గించింది. ఈ మేరకు నోటిఫికేషన్ ను జారీ చేసింది.

English summary

Himachal Pradesh government has increased VAT on diesel by around Rs 3 and Whereas VAT on petrol has been also reduced by around 0.55 paise.