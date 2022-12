దేశాన్ని పరిపాలిస్తోన్నది నరేంద్ర మోదీ కాదు

India

oi-Chandrasekhar Rao

న్యూఢిల్లీ: అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ మాజీ అధినేత, లోక్‌సభ సభ్యుడు రాహుల్ గాంధీ చేపట్టిన భారత్ జోడో యాత్ర దేశ రాజధానికి సమీపించింది. ఈ ఉదయం హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్‌లో యాత్రను పునఃప్రారంభించిన ఆయన సాయంత్రానికి దేశ రాజధానికి చేరుకుంది. బహదూర్ బోర్డర్ మీదుగా ఢిల్లీలోకి ప్రవేశించింది. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌ 7వ తేదీన తమిళనాడులోని కన్యాకుమారి వద్ద ఈ భారత్ జోడో యాత్రను రాహుల్ గాంధీ ప్రారంభించిన విషయం తెలిసిందే. కేరళ, కర్ణాటక, ఏపీ, తెలంగాణ, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్‌, హర్యానా మీదుగా ఢిల్లీ చేరింది. జమ్మూ కాశ్మీర్‌లో ఇది ముగియాల్సి ఉంది.

English summary

Congress MP Rahul Gandhi lashes out PM Narendra Modi government and said that the Hindu-Muslim is being done to divert attention from the real issues.