oi-Srinivas Mittapalli

జాతకాలు కలవని కారణంగా పెళ్లి చేసుకుంటానని తన గర్ల్‌ఫ్రెండ్‌కు ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకోలేకపోతున్నానని 33 ఏళ్ల ఓ యువకుడు దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను ముంబై హైకోర్టు కొట్టిపారేసింది. ఆ యువతిని పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండటానికి ఇదొక సాకు మాత్రమేనని పేర్కొంది. కేసు పూర్వపరాలను పరిశీలిస్తే... ఆమెను పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం ముందు నుంచి అతనిలో ఎక్కడా కనిపించలేదని వ్యాఖ్యానించింది. జాతకాల పేరు చెప్పి కేసు నుంచి బయటపడాలని చూడటం కుదరదని పరోక్షంగా తేల్చి చెప్పింది.

English summary

The Mumbai High Court has dismissed a petition filed by a 33-year-old man alleging that he could not keep his promise to his girlfriend that he would marry her because his horoscopes did not meet. She asserted that her confession had been obtained through torture.