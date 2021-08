ఎర్ర కోట వద్ద భారీ కంటైనర్ల గోడ ... ఆగస్ట్ 15 వేడుకల నేపధ్యంలో తొలిసారి ఇలా .. రీజన్స్ ఇవే !!

India

దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో రానున్న స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఎర్రకోట పరిసరాల్లో భద్రతను పెంచిన కేంద్రం, సాధారణ ప్రజానీకాన్ని రెడ్ ఫోర్ట్ పరిసరాల్లోకి అనుమతించటం లేదు. ఎర్రకోట ప్రధాన ద్వారం వద్ద దారికి అడ్డంగా భారీ కంటైనర్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఇలాంటి ఏర్పాటు చేయడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ కంటైనర్లతో భారీ గోడనే నిర్మించారు. కంటైనర్ లతో నిర్మించిన గోడ కారణంగా,ఎర్ర కోట లోపలికి ఎవరూ ప్రవేశించలేరని తెలుస్తుంది.

Strict security arrangements are being made for the upcoming Independence Day celebrations in the national capital, Delhi. The center, which has increased security around the Red Fort, is not allowing the general public into the Red Fort neighborhood. Huge containers were set up across the road at the main entrance of the Red Fort. This is the first time such an arrangement has been made. A huge wall was built with these containers. Due to the wall built with containers, it is clear that no one can enter inside the Red Fort.