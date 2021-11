ముఖేష్ అంబానీ ఇంటికి భద్రత పెంపు; అనుమానాస్పదంగా ఇద్దరు, క్యాబ్ డ్రైవర్ సమాచారంతో పోలీసులు అలెర్ట్

India

oi-Dr Veena Srinivas

ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అధినేత ముఖేష్ అంబానీకి మరోమారు ప్రమాదం పొంచి ఉందని ఆయన నివాసం అయిన ఆంటిలియా వద్ద పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ముఖేష్ అంబానీ నివాసం ఆంటిలియాపై ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆరా తీస్తున్నారనే సమాచారంతో ముంబై పోలీసులు భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. భవనం చుట్టూ ఉన్న సీసీటీవీ ఫుటేజీని కూడా తనిఖీ చేస్తున్నామని వెల్లడించారు.

English summary

Mumbai police have beefed up security at Mukesh Ambani's home. Mumbai police have been alerted by a cab driver that two suspects had asked about Mukesh Ambani Antilia's house. This has further enhanced security at Mukesh Ambani home.