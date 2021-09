దీదీ ప్రత్యర్థి ప్రియాంక ఫస్ట్ రియాక్షన్-నేను పుట్టింది,పెరిగింది అక్కడే-ఓటమి భయంతోనే మమతా అలా చేశారు...

India

oi-Srinivas Mittapalli

పశ్చిమ బెంగాల్‌‌లోని భవానీపూర్ ఉపఎన్నికకు బీజేపీ తన అభ్యర్థిత్వాన్ని ఖరారు చేయడంపై ప్రియాంక టిబ్రేవాల్ స్పందించారు. భవానీపూర్‌లో తన పోటీ పెద్ద విషయమేమీ కాదని... తన పోరాటమంతా టీఎంసీ పాలనలో ప్రజలకు జరుగుతున్న అన్యాయం పైనే అని ప్రియాంక పేర్కొన్నారు. బెంగాల్‌లో గత ఐదు నెలల్లో ఎలాంటి పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయో... బాధితులకు న్యాయం చేసేందుకు తానెంతలా పోరాడుతున్నానో ప్రజలకు తెలుసన్నారు.

భవానీపూర్ ప్రజల ఆశీస్సులు తనకు ఉంటాయని ఆశిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అంతేకాదు,తనకు భవానీపూర్ కొత్తేమీ కాదని... అది తన జన్మస్థలమని చెప్పారు. భవానీపూర్ వీధుల్లో ఆడుకుంటూ తాను పెరిగానని... ఆ ప్రాంతమంతా తనకు తెలుసునని అన్నారు.

English summary

Priyanka Tibrewal reacts to the BJP finalizing its candidature for the Bhawanipur by-election in West Bengal. Priyanka said that her competition in Bhawanipur was not a big deal ... all her struggle was over the injustice being done to the people under the TMC regime.