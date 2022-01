India

oi-Chandrasekhar Rao

చండీగఢ్: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ.. అయిదు రాష్ట్రాల అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచార కార్యక్రమాల జోష్‌లో ఉన్నారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొంటోన్న రాష్ట్రాల్లో విస్తృతంగా పర్యటిస్తోన్నారు. ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో వరుసగా రెండోసారి అధికారాన్ని సొంతం చేసుకోవాలనే లక్ష్యంతో కనిపిస్తోన్నారు. ఇందులో భాగంగా- ఇప్పటికే పలుమార్లు యూపీలో పర్యటించారు. మొన్నటికి మొన్న మీరఠ్‌లో కలియతిరిగారు. సోమవారం మణిపూర్‌‌కూ వెళ్లొచ్చారు. అక్కడి గిరిజనులతో కలిసి సరదాగా గడిపారు.

English summary

I was returned to Batinda Airport alive, Say thanks to your CM. Security breach in PM Narendra Modi's convoy near Punjab's Hussainiwala in Ferozepur district. The PM's convoy was stuck on a flyover for 15-20 minutes.