యూపీ ముఖ్యమంత్రిగా అసదుద్దీన్ ఓవైసీ -బీఎస్ఎంతో కలిసి 100 సీట్లలో -యోగి ఆదిత్యనాథ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు

బీజేపీకి బీ-టీమ్ గా, బీజేపీ వ్యతిరేక ఓటును చీల్చే ఓట్ కట్టర్ గా ''ఆలిండియా మజ్లిస్ ఎ ఇతెహాద్ ఉల్ ముస్లిమీన్(ఏఐఎంఐఎం)'' చీఫ్ అసదుద్దీన్ ఓవైసీపై విపక్షాలన్నీ విమర్శలు చేయడం సాధారణం అయిపోయింది. ఎవరు ఏరకంగా తిట్టిపోసినా, మజ్లిస్ చీఫ్ మాత్రం హైదరాబాద్ వెలుపల తన పార్టీని విస్తరించుకుంటూ పోతున్నారు. మహారాష్ట్రలో ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే సీట్ల సాధనతో మొదలైన ఎంఐఎం విజయపరంపర గతేడాది బీహార్ ఎన్నికల వరకూ సాగింది.

ఈ ఏడాది బెంగాల్ సహా ఐదు రాష్ట్రాల ఎన్నికల్లో మాత్రం ఓవైసీ తుస్సుమన్నారు. అయినాసరే, బీజేపీకి, విపక్ష ఎస్పీ, బీఎస్పీ, కాంగ్రెస్ లకు సవాలు విసురుతూ ఉత్తరప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం భారీ ఎత్తున అభ్యర్థులను బరిలోకి దింపుతున్నది. మిత్రుల అంచనాల ప్రకారం హైదరాబాద్ ఎంపీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ యూపీకి ముఖ్యమంత్రి కూడా అయ్యే అవకాశముందట..

Making a pitch for AIMIM chief Asaduddin Owaisi, Suheldev Bharatiya Samaj Party(SBSP) president Om Prakash Rajbhar has said if Owaisi becomes a voter of Uttar Pradesh, then he too can become the chief minister of the state. Owaisi has joined hands with Om Prakash Rajbhar-led Bhagidari Sankalp Morcha (BSM) which consists of nine smaller parties. meanwhile, Days after AIMIM chief Asaduddin Owaisi said that his party would not let Yogi Adityanath become the Chief Minister of Uttar Pradesh again in 2022, the firebrand BJP leader said that saffron party workers accept his challenge. CM yogi said, “Owaisi is a big leader of our nation. If he has challenged BJP for the 2022 Assembly elections, then BJP’s worker accepts his challenge. There is no doubt that BJP will form government in Uttar Pradesh in 2022.”