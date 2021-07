Illegal affair: బత్తాయి పండు లేడీ టీచర్ జ్యూస్ పిండిన భర్త, వీడియో తీసి వైరల్ చేసిన భార్య !

India

oi-Mallikarjuna

జైపూర్/ చెన్నై: భార్యతో హ్యాపీగా కాపురం చేస్తున్న సీఆర్ పీఎఫ్ అధికారి ఓ ప్రభుత్వ టీచర్ ను లైన్ లో పెట్టారు. వివాహం చేసుకుని టీచర్ గా ఉద్యోగం చేస్తున్న భార్య ఇంతకాలం ఆమె భర్తతో కాపురం చేస్తూ హ్యాపీగా ఉండేది. సీఆర్ పీఎఫ్ అధికారి, లేడీ టీచర్ అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్నారు. మంచిమంచి హోటల్స్, రిసార్టులో ప్రియుడితో లేడీ టీచర్ ఎంజాయ్ చేస్తోంది. నువ్వు ఈ టైమ్ కి హోటల్ కు వచ్చేయ్ అని సీఆర్ పీఎఫ్ అధికారి లేడీ టీచర్ కు చెబుతున్న సమయంలో భార్య వినింది. హోటల్ లో బత్తాయి పండులాంటి లేడీ టీచర్ ను పట్టుకుని బత్తాయి నలిపినట్లు నలిపేసి జ్యూస్ పిండుతున్న సమయంలో భార్య ఎంట్రీ ఇచ్చింది. భర్త, అతని ప్రియురాలి నగ్న వీడియోలను భార్య, ఆమె సోదరులు తీశారు. హోటల్ లో రచ్చరచ్చ అయ్యింది. కొన్ని రోజులకు సీఆర్ పీఎఫ్ అధికారి, ఆయన ప్రియురాలి నగ్న వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో ప్రియురాలి భర్త ఎంట్రీ ఇవ్వడంతో కథ కొత్త మలుపు తిరిగింది.

English summary

Illegal affair: In a hotel in Jaipur, a CRPF officer was caught red handed by his wife while celebrating the rally. In this incident last month, after reaching with the brothers, the wife beat up the husband and his female friend, a government teacher working in Jodhpur.