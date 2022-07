Illegal affair: భార్య మ్యాటర్ తెలిసిపోయింది, తల నరికి చేతిలో పట్టుకుని 12 కిలోమీటర్లు వాకింగ్ చేసిన భర్త !

India

ఒడిశా/ దెంకనాల్: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు కొంతకాలం సంతోషంగా కాపురం చేశారు. డబ్బు సంపాధించే పనిలో భర్త ఎక్కువగా బయట తిరుగుతున్నాడు. బయట ఎక్కువగా ఉంటున్న భర్తకు అతని భార్య మీద అనుమానం మొదలైయ్యింది. నా భార్య వేరే వ్యక్తితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని, తనను మోసం చేస్తోందని భర్త రగిలిపోయాడు. ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య చాలాకాలంగా గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఇంటికి వెళ్లిన భర్త అతని భార్యను చూసి రగిలిపోయాడు. సహనం కోల్పోయిన భర్త వేటకొడవలితో అతని భార్య తల పూర్తిగా నరికేసి తల, మొండెం వేరు చేశాడు. భార్య తలకు ఉన్న జుట్టు చేతిలో పట్టుకున్న భర్త 12 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వాకింగ్ చేస్తున్నట్లు వెళ్లడం కలకలం రేపింది. నా భార్య ప్రియుడితో ఎంజాయ్ చేస్తోందని, అందుకే నరికి చంపేశానని భర్త పబ్లిక్ గా చెప్పడంతో అందరూ హడలిపోయారు.

Illegal affair: A man allegedly beheaded his wife over suspicion of an 'extramarital affair'. The man then walked with the severed head of his wife for almost 12 kilometres before getting detained in Odisha.