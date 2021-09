Illegal affair: భార్య ఇండోర్, ఔట్ డోర్ గేమ్, మంచం కింద ప్రియుడు, నిప్పంటించిన మొగుడు !

India

oi-Mallikarjuna

లక్నో/చెన్నై: ఇంటికి వచ్చి వెలుతున్న భర్త స్నేహితుడితో భార్య పరిచయం పెంచుకుంది. ఫ్రెండ్ భార్య కూడా చాలా అందంగా ఉండటంతో అతను ఆమెతో ఎంజాయ్ చెయ్యాలని ఉబలాటపడిపోయాడు. ఇద్దరి కోరికలు ఒక్కటే కావడంతో దగ్గర అయ్యారు. భర్త లేని టైమ్ లో ఇంటికి వస్తున్న వ్యక్తితో ఆమె అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. భర్త ఔట్ డోర్ కి వెలితే ప్రియుడు ఇండర్ అంటూ పిచ్చపాటిగా ఎంజాయ్ చేసింది. రానురాను భర్తను కూడా లెక్క చెయ్యకుండా ప్రియుడిని ఇంటికి పిలిపించుకుని ఎంజాయ్ చేసింది. భార్య అక్రమ సంబంధం గురించి నలుగురు నాలుగు రకాలుగా మాట్లాడుకోవడంతో ఆమె భర్త ఫ్రెండ్ కు బుద్దిమాటలు చెప్పి పద్దతి మార్చుకోవాలని మనవి చేశాడు. భార్య కాళ్లు పట్టుుకుని అతన్ని వదిలేయాలని వేడుకున్నాడు. ఇటీవల నాలుగు రోజులు ప్రియుడితో ఇండోర్ సిటీకి టూర్ వెళ్లి ఎంజాయ్ చేసి వచ్చింది. ఇక లాభం లేదని డిసైడ్ అయిన భర్త అతని భార్య నుంచి ఫోన్ చేసి పిలిపించాడు. బెడ్ రూమ్ లో మంచం మీద భార్య ప్రియుడు ఉన్న సమయంలో భర్త ఎంట్రీ ఇచ్చాడు. వెంట తీసుకువెళ్లిన పెట్రలో క్యాన్ ఓపెన్ చేసి భార్య ప్రియుడి మీద పోసి నిప్పంటించిన భర్త అక్కడి నుంచి పరారైనాడు.

English summary

Illegal affair: A man in Jhansi allegedly set his wife's paramour ablaze in a fit of rage. The victim suffered over 50 per cent burns during the incident and was admitted to the Jhansi Medical College in Uttar Pradesh.