Illegal affair: భర్త ఐరన్ చేస్తే ప్రియుడు డ్రైక్లీనింగ్ చేశాడు, భార్య ఏం చేసిందంటే ?, పాపం !

చెన్నై: భర్తతో కలిసి సంతోషంగా కాపురం చేసుకుంటున్న భార్య పక్కదారి పట్టింది. భార్యతో చక్కగా సంసారం చేసుకుంటున్న భర్త జీవితం మీద ఓ పిడుగుపడింది. సంతోషంగా బట్టలు ఐరన్ చేసుకుంటూ జీవితం సాగిస్తున్న భర్త అతని భార్య దెబ్బతో పచ్చి తాగుబోతు అయ్యాడు. భర్త బాగా ఇస్త్రీ చేస్తే భార్యకు ఆమె ప్రియుడు బాగా డ్రైక్లీనింగ్ చేసి ఆమెను మడత పెట్టాడు. దెబ్బతో సంసారంలో గొడవలు మొదలైనాయి. రోజూ పాత మొగుడితో పంచాయితీలు ఏంది ? అంటూ విసిగిపోయిన భార్య ప్రియుడి మీద మోజుతో గాఢంగా నిద్రపోతున్న భర్త మీద ఐదు లీటర్ల పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించి ఇంటి బయట తాళం పెట్టి చక్కగా చక్కేసింది.

English summary

Illegal affair: The wife, who was outraged at the denunciation of an illicit affair in Madipakkam Periyar, Chennai, poured petrol on her husband and set him on fire.