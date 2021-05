Illegal affair: భార్య పేరుతో కోట్ల ఆస్తి, పేరుకే భర్త ఎండీ, ఆంటీ నైట్ పార్టీలు, పక్కా స్కెచ్ తో !

National

oi-Mallikarjuna

లూథియానా/పంజాబ్/ చెన్నై: ప్రముఖ ఫ్యాక్టరీతో పాటు కొన్ని కంపెనీలకు పేరుకు మాత్రమే ఎండీగా, యజమానిగా పని చేస్తున్న వ్యక్తి పైకి సంతోషంగా గడుపుతున్నాడు. అయితో లోపలలోపల ఆయనకు ఎందో తెలియని ఆందోళన. కొడుకు, కోడలు కూడా వ్యాపారం చెయ్యడానికి పూర్తిగా సహకరించారు. అయితే భార్య పేరుతో కోట్ల రూపాయల ఆస్తులు మొత్తం ఉండటంతో భర్తకు రానురాను టెన్షన్ మొదలైయ్యింది. తాను కంపెనీలకు మాత్రమే ఎండీ అని, ఆస్తులు మొత్తం తన భార్య పేరుతో ఉన్నాయని భర్తకు ఓ ఫీలింగ్. ఇదే సమయంలో నైట్ పార్టీలకు వెలుతున్న భార్య అక్రమ సంబంధం విషయం గురించి భర్తకు తెలిసింది. అంతే పక్కా స్కెచ్ ప్రకారం ఆంటీని చంపేసి అంకుల్ ఇప్పుడు కష్టాల్లో పడ్డాడు. తల్లిని చంపడానికి కొడుకు, కోడలు కూడా సహకరించారని పోలీసుల విచారణలో వెలుగు చూడటం కలకలం రేపింది.

English summary

Factory MD: A man in Ludhiana allegedly murdered his wife as he wanted to usurp her property. The accused also made an attempt to pass off the murder and suicide to avoid charges. The accused, who owns a factory, was helped by his son, daughter and daughter-in-law in Ludhiana. The 50-year-old man wanted to usurp his wife's property and also suspected her of having an extra-marital affair.