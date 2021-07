Illegal affair: భార్య ప్రియుడు, మర్మాంగాన్ని తుపాకితో కాల్చేసిన భర్త. గుత్తి ఢమాల్, ఇప్పుడు చెయ్యి !

India

oi-Mallikarjuna

తిరువనంతపురం/ కొట్టాయం/చెన్నై: చక్కగా, హ్యాపీగా 18 సంవత్సరాలు కాపురం చేసిన దంపతుల మద్య తేడా వచ్చేసింది. విడాకులు తీసుకోవాలని దంపతులు కోర్టును ఆశ్రయించారు. విడాకుల కేసు కోర్టులో విచారణలో ఉంది. ఇదే సమయంలో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. భార్య ఇంట్లో ప్రియుడు 24 గంటలు ఉండిపోతున్నాడు. విషయం తెలుసుకున్న భర్త విడాకులు తీసుకునే వరకు నీ పద్దతి మార్చుకోవాలని భార్యను అనేకసార్లు హెచ్చరించాడు. ప్రియుడి మోజులో పడిపోయిన భార్య నీకు నాకు ఏమిటి సంబంధం అంటూ భర్తను ఎదిరించింది.

చాలాకాలం ఓపిగా ఉన్న భర్త నేరుగా భార్య నివాసం ఉంటున్న భార్య ఇంటికి వెళ్లాడు. ప్రియుడితో కలిసి బెడ్ రూమ్ లో మంచి మూడ్ లో ఉన్న భార్యను చూసిన భర్త రగిలిపోయాడు. అంతే తుపాకి తీసుకుని భార్య ప్రియుడి మర్మాంగం మీద రెండు రౌండ్ లు కాల్పులు జరిపాడు. భార్య ప్రియుడి మర్మాంగాన్ని తుపాకి తూటాలతో పేల్చేయాలని కాల్పులు జరపడం కలకలం రేపింది. మర్మాంగానికి బుల్లెట్ గాయాలైన ప్రియుడు బతుకు జీవుడా అంటూ ఆసుపత్రిపాలైనాడు.

English summary

Illegal affair: In a unique case of crime reported from Kerala, a 46-year-old man from Kottayam district allegedly injured his wife’s 45-year-old lover by shooting him on his private parts with an air gun on Saturday. After the incident, the victim was admitted to a private hospital for medical care.