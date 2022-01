Illegal affair: భార్య అన్న భార్యతో ?, వరుసకు చెల్లెలు, జాకీ రాడ్ తో చంపేసి, ఉరి వేసుకుని!

India

లక్నో: కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. భర్త సొంతంగా కారు తీసుకుని అద్దెకు తిప్పుతూ డబ్బులు సంపాధిస్తున్నాడు. వివాహం జరిగి 13 సంవత్సరాలు అయినా దంపతులకు పిల్లలు పుట్టలేదు. తన కోడలికి పిల్లలు పుట్టలేదని, మా వంశం ఇంతటితో అంతం అయిపోతుందని భర్త తల్లి పలువురి దగ్గర చెప్పిందని సమాచారం. పిల్లల పుట్టలేదనే విషయంలో రానురాను దంపతుల మద్య గొడవలు మొదలైనాయి. ఇదే సమయంలో భార్య సోదరుడి భార్యతో కారు డ్రైవర్ ఎక్కువ చనువు పెంచుకున్నాడు.

ఇదే సమయంలో భార్య సోదరుడు చనిపోవడంతో అతని భార్యతో కారు డ్రైవర్ టూర్లు వెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు. వరుసకు సోదరి అయ్యే మహిళతో నువ్వు ఎందుకు అంత చనువు పెంచుకుంటున్నావని, ఆమె నీకు మరదలు కాదని భార్య ఆమె భర్తను నిలదీసింది. దంపతుల మధ్య ఈ విషయం కూడా గొడవలకు దారి తీసింది. జాకీ రాడ్ తీసుకున్న భర్త అతని భార్య తల చితకబాది చంపేశాడు. నేను నా భార్యను చంపేశాను, నేను కూడా ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నానని బంధువుకు ఫోన్ చేసి చెప్పిన భర్త ఉరి వేసుకున్నాడు.

Illegal affair: A man allegedly murdered his wife and then tried to commit suicide by hanging himself in his residence in Alambagh in Uttar Pradesh.