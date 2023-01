girlfriend: అక్రమ సంబంధం, మద్యాహ్నం కోరిక తీర్చినా, రాత్రికి రమ్మంటే ఎలా ?, నీకు అదే పనేనా ? !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ధర్మపురి: వివాహం చేసుకున్న మహిళకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. వివాహం చేసుకుని భార్యతో కాపురం చేస్తున్న వ్యక్తి ఆమెకు పరిచయం అయ్యాడు. రానురాను ఇద్దరు అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుని ఎంజాయ్ చేశారు. అక్రమ సంబంధం పెట్టుకున్న మహిళ ఆమె ప్రియుడు ఎక్కడికి పిలిచినా ఆమె వెళ్లి అతని కోరిక తీర్చి వస్తోంది. మద్యాహ్నం ఇద్దరూ రహస్య ప్రాంతంలోకి వెళ్లి ఎంజాయ్ చేసి ఎవరిదారిన వారు వెళ్లిపోయారు. రాత్రి ప్రియురాలికి ఫోన్ చేసిన ప్రియుడు నా కోరిక తీర్చడానికి రావాలని పిలిచాడు. నువ్వు పిలిచినప్పుడు అంతా నేను రాను అని ప్రియురాలు తేల్చి చెప్పింది. నా ప్రియురాలికి ఇంకో రంకు మొగుడు ఉన్నాడని ఆమె ప్రియుడు రగిలిపోయాడు.

English summary

Illegal affair: Illicit relationship with a woman whose husband died, he beat his girlfriend to death with an iron rod for not coming to fulfill her wish in Dharmapuri.