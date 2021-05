Wife: మామా. కోడలు లవ్ స్టోరీ, భర్తకు తెలిసి కరెంట్ షాక్, మొగుడికి లెమన్ జ్యూస్, మామకు యాపిల్ !

National

జైపూరు/ రాజస్థాన్: పనిపాట లేకుండా నిరుద్యోగి అనే పేరు తెచ్చుకుని తిరుగుతున్న యువకుడికి పెళ్లి చేస్తే దారిలో పడుతాడని అందరూ అనుకున్నారు. మంచి బలంగా, గుండ్రంగా, బలంగా ఉన్న యాపిల్ పండులాంటి అమ్మాయితో అతని పెళ్లి అనుకోకుండా జరిగిపోయింది. మనోడు పనిపాట లేకుండా తిరగడమే కుండా పెద్దలు సంపాధించిన డబ్బుతో రోజూ పీకలదాక మద్యం సేవించి రాత్రి ఇంటికి వెళ్లి దుప్పటి కప్పుకుని నిద్రపోయేవాడు. పెళ్లి జరిగినప్పటి నుంచి ఆ విషయంలో పస్తులు ఉన్న భార్య ఎవ్వరూ ఊహించన విధంగా మామతో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునింది. గుట్టుచప్పుడు కాకుండా జరుగుతున్న మామ, కోడలు లవ్ స్టోరీ భర్తకు తెలిసిపోయింది. అంతే మామతో కలిసి భార్య అక్రమ సంబంధానికి అడ్డుగా ఉన్న భర్తను కరెంట్ షాక్ స్కెచ్ తో చంపేయడం, తరువాత కొన్ని ఫోటోల దెబ్బకు పోలీసులకు చిక్కిపోవడంతో కలకలం రేపింది.

Illegal affair: A woman and her father-in-law have been arrested for allegedly murdering her husband within the jurisdiction of Nachna police station in Jaisalmer district of Rajasthan.