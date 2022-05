Illegal affair: పెళ్లికి ముందే ఆంటీతో అక్రమ సంబంధం, కొడుకు ముందే భార్యను చంపేసి !

India

oi-Mallikarjuna

ఉజ్జయిని/భోపాల్: రెండు సంవత్సరాల క్రితం యువతి, యువకుడు పెళ్లి చేసుకున్నారు. పెళ్లి చేసుకున్న తరువాత భర్త అతని భార్యతో సంతోషంగా ఉన్నట్లు నటించాడు. దంపతులకు ఓ కుమారుడు ఉన్నాడు. కొంతకాలంగా భర్త అతని భార్యను పట్టుకుని చితకబాదుతున్నాడు. పెద్దలు పంచాయితీలు చేస్తే వాళ్లకు భర్త ఏదో ఒకసినిమా స్టోరీ చెప్పి ఆ సమయంలో సింపుల్ గా తప్పించుకుంటున్నాడు, తరువాత మళ్లీ భర్త అతని భార్యను పట్టుకుని చితకబాదడం చేస్తున్నాడు. ఇటీవల కాలంలో భర్త ఆగడాలు మరీ ఎక్కువ అయ్యాయి. బిడ్డకు పాలు తాగించిన భార్య ఆడిస్తోంది. ఆ సమయంలో కొడుకు ముందే భార్యను దారుణంగా చంపేసిన భర్త చేతులు దులుపుకోవడానికి పోలీసులకు ఫోన్ చేసి ఓ పాత సినిమా స్టోరీ చెప్పి అడ్డంగా బుక్కైపోయాడు.

English summary

Illegal affair: A 26-year-old man was arrested in Ujjain on Thursday for allegedly strangling his wife and infant son. Police say he was having an affair for over a year and his lover was pressuring him for marriage.