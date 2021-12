Illegal affair: ప్రియుడితో లేచిపోయిన భార్య, అవమానంతో కొడుకును చంపేసి భర్త ఏం చేశాడంటే !

India

oi-Mallikarjuna

గురుగ్రామ్/చెన్నై: కుటుంబ సభ్యులు సెట్ చేసిన యువతిని వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి ఇద్దరు కొడుకులకు తండ్రి అయ్యాడు. భార్య, పిల్లలతో కలిసి జీవితాంతం సుఖంగా ఉండాలని అతను ఎన్నో కలలుకన్నాడు. వ్యాపారం చేస్తున్న భర్త బయటకు వెళ్లిన తరువాత అతని భార్య ఇంట్లోనే ఉంటున్నది. ఇదే సమయంలో పరిచయం అయిన పెళ్లి కాని యువకుడితో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుంది. చాలాకాలం భార్య అక్రమ సంబంధం సీక్రేట్ గా సాగిపోయింది. కొంతకాలం క్రితం భార్య అక్రమ సంబంధం విషయం భర్తకు తెలిసిపోయింది. అప్పటి నుంచి దంపతుల మద్య గొడవలు జరుగుతున్నాయి. పెద్దలు పంచాయితీలు చేసినా భార్య తీరు మాత్రం మారలేదు. భార్య ప్రియుడితో కలిసి లేచిపోయింది. అవమానం తట్టుకోలేక భర్త అతని కొడుక్కి విషయం తాగించి హత్య చేసి అతను విషం సేవించడం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: A 35-year-old man allegedly poisoned his four-year-old son and later attempted suicide in a village in Gurgaon as he was upset over his wife allegedly eloping with another man.