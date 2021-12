Illegal affair: నేను లేని టైమ్ లో ఎవరో వస్తున్నారు ?, కట్టుకున్నోడికి కాటన్ చీర, సీక్రేట్ గా సిల్క్ చీర!

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/పాల్గార్: వివాహం చేసుకున్న వ్యక్తి అతని భార్యతో సంతోషంగా ఉంటున్నాడు. వ్యాపారం చేస్తున్న యువకుడు తీరిక సమయంలో అతని భార్యను బయటకు పిలుచుకుని వెళ్లి ఎంజాయ్ చేస్తున్నాడు. ప్రతిరోజూ ఉదయం బయటకు వెలుతున్న భర్త రాత్రి ఇంటికి చేరుకుంటున్నాడు. నేను ఇంట్లో లేని సమయంలో తన భార్య ఎక్కువగా సింగారించుకుని రెడీ అవుతోందని, నేను లేని టైమ్ లో ఆమె ఎందుకు అందంగా రెడీ అవుతోంది ? అంటూ భర్తకు అనుమానం పెరిగిపోయింది. నేను ఇంట్లో లేని సమయంలో తన ఇంటికి ఎవరో వచ్చి వెలుతున్నారని, ఏదో చేస్తున్నారని భర్తకు అనుమానం వచ్చింది.

ఇదే విషయంలో దంపతుల మద్య నిత్యం గొడవలు ఎక్కువ అయ్యాయి. రానురాను దంపతుల గొడవలు తారాస్థాయికి చేరాయి. భర్త ఎంత ఆవేశంగా ఊగిపోతే అంతకంటే ఎక్కువగా భార్య కూడా ఊగిపోయిందని సమాచారం. ఇక లాభం లేదని తెలుసుకున్న భర్త అతని భార్యను దారుణంగా చంపేసి రాష్ట్రం వదిలిపారిపోవడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: డ్రైవర్ తో మస్త్ మజా చేసిన ఓనర్ భార్య, అవసరానికి డబ్బులు, ఫ్రీగా బెడ్, క్లైమాక్స్ లో!

English summary

Illegal affair: A 31-year-old man has been arrested for allegedly strangling his wife to death over suspicion that she was having an affair in Maharashtra.