Illegal affair: ఏఎఫ్ఓ భార్య స్కెచ్, ఇంట్లో భర్త సజీవదహనం, పక్కరూమ్ లో నా భార్య, డీఎఫ్ఓ!

హైదరాబాద్/ బెర్హమ్ పూర్: భార్యతో కలిసి ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ క్వాటర్స్ లో నివాసం ఉంటున్నాడు. క్వాటర్స్ పక్కన ఉన్న మరో క్వాటర్స్ లో ఫారెస్టు ఆఫీసర్ సీనియర్ అధికారి నివాసం ఉంటున్నాడు. రాత్రి ఇంట్లో ఏఎఫ్ఓ అధికారి, ఆయన భార్య ఉన్నారు. అర్దరాత్రి దాటిన తరువాత భర్తకు నిప్పంటుకుని 90 శాతం కాలిపోయాడు. తీవ్రగాయాలైన భర్తను ఆసుపత్రికి తరలించడంతో ఆయన ప్రాణాలు పోయాయి. తనకు నిప్పంటుకున్న సమయంలో పక్క రూమ్ లో తన భార్య, తన సీనియర్ అధికారి డీఎఫ్ఓ, వంట మనిషి ఉన్నారని మెజిస్ట్రేట్ కు స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చిన ఫారెస్ట్ అధికారి ప్రాణాలు వదిలేయడం కలకలం రేపింది.

Illegal affair: భర్త మీద కేసు పెట్టి పోలీసుతో జల్సా, క్యాష్ సెటిల్మెంట్, హోటల్ లో, ట్విస్ట్!

Illegal affair: Paralakhemundi police have registered a murder case against three persons, including the divisional forest officer (DFO) of Gajapati, S K Behera, in connection with the mysterious death of assistant conservator of forest (ACF) Soumya Ranjan Mohapatra.