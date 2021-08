Illegal affair: భార్యకు ప్రియుడు, యముడైన మొగుడు, భార్య, అత్త, ప్రియుడిపై కాల్పులు, లవర్ ఔట్ !

India

oi-Mallikarjuna

లూథియానా/చెన్నై: వివాహం చేసుకున్న మహిళ భర్తతో కాపురం చేసి ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లి అయ్యింది. భర్తతో కాపురం చేస్తున్న భార్య బంగారు నగల షోరూమ్ లో ఉద్యోగం చేస్తున్నది. భర్త కూడా కాలేజ్ లో ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. పిల్లలతో కలిసి దంపతులు హ్యాపీగా ఉంటున్నారు. ఉద్యోగం చెయ్యడానికి వెలుతున్న భార్య వేరే యువకుడితో అక్రమ సంబంధం పెట్టుకునిందని భర్తకు అనుమానం ఉంది. భార్య, భర్తలు ఇదే విషచయంలో గొడవలు పడటంతో మహిళ తల్లి జోక్యం చేసుకుంటూ వచ్చింది. తన సంసారం విషయంలో అత్త జోక్యం చేసుకోవడం ఇష్టం లేని అల్లుడు అనేకసార్లు అత్త మీద మండిపడుతూ వచ్చాడు. కొంతకాలంగా దంపతుల మద్య గొడవలు జరగడం, అత్త ఎంట్రీ ఇవ్వడం కామన్ గా మారిపోయింది. నా విషయంలో మీ అమ్మ జోక్యం చేసుకుంటే ఆమెను చంపేస్తానని రెండు రోజుల క్రితం భర్త అతని భార్యకు వార్నింగ్ ఇచ్చాడు. ఇంత జరిగినా అత్త జోక్యం చేసుకోవడంతో అల్లుడు రగిలిపోయాడు. రివాల్వర్ తీసుకుని భార్య, అత్తను కాల్చి పారేశాడు. భార్య, అత్తను రివాల్వర్ తో కాల్చిన వ్యక్తి 30 కిలోమీటర్లు బైక్ లో వెళ్లి భార్య ప్రియుడిని కాల్చి చంపేయడం కలకలం రేపింది.

English summary

Illegal affair: A man in Ludhiana allegedly opened fire at his wife and mother-in-law. After the incident, the accused allegedly rode to Nurmahal and murdered a 25-year-old man. Allegedly, the accused suspected his wife of infidelity and the same prompted him to attack her.