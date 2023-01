Wife: కొత్త పెళ్లికూతుర్ని చంపిన హార్డ్ వేర్ ఇంజనీర్, ఆ బిడ్డకు తండ్రి నేనా, అక్క మొగుడా ?, విమానంలో జంప్ !

India

oi-Mallikarjuna

బెంగళూరు: ఉద్యోగం చెయ్యడానికి యువకుడు ఐటీ హబ్ చేరుకున్నాడు. హార్డ్ వేర్ ఇంజనీరుగా ఉద్యోగం చేస్తున్న యువకుడు లక్షల్లో జీతం సంపాధిస్తున్నాడు. పక్కింటిలో నివాసం ఉంటున్న యువతితో అతనికి పరిచయం అయ్యింది. ఇద్దరూ ప్రేమించుకున్నారు. ఆరు నెలల క్రితం గ్రాండ్ గా పెళ్లి జరిగింది. భార్య ప్రస్తుతం గర్బవతి. అక్క మొగుడితో భార్య అక్రమ సంబంధం పెట్టుకుందని, అతని వలనే తన భార్య గర్బవతి అయ్యందని భర్త రగిలిపోయాడు. భార్యను చంపేసి ఆమె అక్క మొగుడికి రేయ్ నెక్ట్స్ నువ్వే, నిన్ను కచ్చితంగా లేపేస్తా అంటూ హార్డ్ వేర్ ఇంజనీరు మెసేజ్ పంపించిన భర్త విమానంలో ఎస్కేప్ అయ్యాడు.

English summary

Illegal affair: A hardware engineer who killed his wife in the apartment because she was having an illicit relationship with her sister's husband in Bengaluru.