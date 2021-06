Illegal affair: 35 ఏళ్ల గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఎయిర్ పోర్టు పక్కన సైలెంట్ గా చంపేసిన వార్డు బాయ్ !

India

oi-Mallikarjuna

ముంబాయి/ చెన్నై: అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న మహిళ ఆసుపత్రికి వెళ్లిన సమయంలో మహిళను పరిచయం చేసుకున్న ఆసుపత్రి వార్డు బాయ్ ఆమెకు ఐలవ్ యూ చెప్పాడు. తానూ ఖాళీగానే ఉన్నానని అనుకున్న ఆమె వార్డు బాయ్ కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఆసుపత్రికి వెళ్లి వస్తున్న మహిళతో వార్డు బాయ్ జల్సా చేశాడు. ఎక్కడ పడితే అక్కడ వార్డుబాయ్ ఆమెతో తిరిగి మస్త్ మజా చేశారు. వార్డుబాయ్, మహిళ అక్రమ సంబంధం విషయం ఆమె కుటుంబ సభ్యులకు తెలిసింది. అయితే చిన్న విషయంలో తేడా వచ్చింది. ప్రియురాలిని నమ్మించి ఎయిర్ పోర్టు సమీపంలోకి పిలిపించిన వార్డు బాయ్ కెటామిన్ మందు, విషం, డ్రగ్స్ కలిపిన ఇంజక్షన్ వేసి ఆమెను సైలెంగా చంపేశాడు. ఆమె మరణించిందా, లేదా అని పూర్తిగా నిర్దారించుకున్న తరువాత ప్రియుడు పరారైనాడు. కరోనా వైరస్ తాండవం చేస్తున్న సమయంలో ఒళ్లంతా విషంతో రంగు మారిపోయిన మహిళ మృతదేహం చిక్కడంతో ఇదేమి వ్యాధి దేవుడా అంటూ పోలీసులు హడలిపోయారు.

English summary

Illegal affair: The Panvel City police arrested a ward boy on Monday for killing his 35-year-old girlfriend by injecting her with Ketamine and other drugs. The police said she insisted on marrying him, but as she was suffering from a terminal disease, the accused didn’t want to marry her.