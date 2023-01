Wife: ఊరి నుండి భర్త అనుకోకుండా ఇంటికి వెళ్లాడు, భార్య మిడ్ నైట్ మసాలా చూసి, ప్రియుడు మాత్రం !

India

oi-Mallikarjuna

చెన్నై/ శివకాశి: వివాహం చేసుకున్న దంపతులు సంతోషంగా కాపురం చేశారు. పెద్దల కుదిర్చిన పెళ్లి కావడంతో దంపతులు ఇరు వైపుల బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లి వస్తున్నారు. దంపతులు మాత్రం వేరే ప్రాంతంలో నివాం ఉంటున్నారు. భర్త, భార్య వేర్వేరుచోట్ల ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. తల్లికి అనారోగ్యంగా ఉండటంతో చూసి వస్తానని చెప్పిన భర్త అతని సొంత ఊరికి వెళ్లాడు. తల్లికి ఆసుపత్రిలో చూపించిన అతను బయలుదేరి ఇంటికి వెళ్లాడు. అర్దరాత్రి ఇంట్లో భార్య మిడ్ నైట్ మసాలా చూసిన భర్తకు మైండ్ బ్లాక్ అయ్యి దిమ్మ తిరిగిపోయింది.

girlfriend: అక్రమ సంబంధం, మద్యాహ్నం కోరిక తీర్చినా, రాత్రికి రమ్మంటే ఎలా ?, నీకు అదే పనేనా ? !

English summary

Illegal affair: What did the wife who was enjoying calling her boyfriend home in the middle of the night, what did the husband who accidentally went home do in Tamil Nadu?